Англия

"Красные дьяволы" не смогли дожать соперника.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Вест Бромвичу. Из интересных кадровых решений можно было отметить лишь выход Антони Мартиаля, который в последних играх потерял место в стартовом составе. У "дроздов" же было несколько зимних новичков в основном составе.

Хозяева поля смогли шокировать Манчестер Юнайтед уже на второй минуте поединка — Дианье выиграл борьбу у Линделефа в штрафной площади и головой послал мяч в угол. Конечно, есть вопросы к тому, что сенегалец руками держал соперника за лицо, но арбитру показалось, что все произошло в рамках футбольных правил.

"Красные дьяволы" сразу же ринулись вперед большими силами, пытаясь вскрыть оборону соперника посредством флангов. Перекос традиционно был в сторону левого фланга, где активничал Люк Шоу, а вот Ван-Биссака вел себя немного скромнее. "Дроздам" удалось оставить Кавани без мяча, что очень не нравилось гостям.

Было заметно, что Бруну Фернандеш нервничал из-за хода поединка. Вест Бромвич к большой компактности обороны добавил еще и очень жесткую манеру отбора, постоянно сбивая соперников с ног. Манчестер Юнайтед удивил новым маневром — Магуайр при позиционных атаках заходил в чужую штрафную, что стало для хозяева сюрпризом.

Тем не менее, взятие ворот пришло не оттуда. Люк Шоу выполнил роскошную навесную передачу с левого фланга, а Фернандеш роскошным ударом в верхний угол послал мяч в ворота. Отдыхать команды ушли при равном счете. В начале второго тайма подопечные Оле-Гуннара Солскьяера выглядели очень активно, но вновь не могли довести дело до решающего удара.

В одном из моментов Бруну Фернандеш пробил из-за пределов штрафной площади — мяч задел Мактоминея, но Джонстона не смутил рикошет. Тренерский штаб гостей пытался повлиять на игру посредством замен. Вышедший на поле Гринвуд пробил из чужой штрафной площади, но Джонстон ногой отразил удар, а добивание Мактоминея нивелировал уже защитник на линии.

"Дрозды" сразу же нашли чем ответить, но Мэйтленд-Найлз отдал ужасную передачу в завершающей фазе. Подопечные Солскьяера провели финальный штурм, который завершился ударом Магуайра головой, но мяч угодил в штангу. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Дианье, 2 — Бруну Фернандеш, 45

Вест Бромвич: Джонстон — Пелтье (Ферлонг, 46), Аджайи, Бартли, Туансенд — Снодграсс (Филлипс, 87), Мэйтленд-Найлз, Йокушлу (Ливермор, 67), Галлахер, Матеус Перейра — Дианье

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред (Ван де Беек, 81) — Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мартиаль (Гринвуд, 66) — Кавани

Предупреждения: Галлахер, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Дианье