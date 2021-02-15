Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Арсенал в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Лидс и добыли победу со счетом 4:2.

"Канониры" сперва отправили в ворота соперника четыре мяча, на что гости смогли ответить лишь дважды.

Обзор матча:

Арсенал - Лидс 4:2

Голы: Обамеянг, 13, 41, 47, Бельерин, 45 — Стрейк, 58, Кошта, 69

Арсенал: Лено — Суареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл — Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака — Обамеянг.

Лидс: Меслье — Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас — Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья — Бэмфорд.

Предупреждения: Стрейк, Даллас