Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Саутгемптон — Вулверхэмптон, getty images
15 февраля 2021, 09:20
Вулверхэмптон сумел одержать волевую победу над Саутгемптоном в поединке, который прошел в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту, минимально уступая сопернику по итогам первого тайма, после перерыва сумели дважды огорчить голкипера "святых" благодаря реализованному пенальти Невеша и голу Нету.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Саутгемптон — Вулверхэмптон 1:2
Голы: Ингз, 25 — Невеш, 53 (с пенальти), Нету, 66
Саутгемптон: Маккарти — Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Салису, 72) — Минамино (Дженепо, 62), Ромеу, Уорд-Праус, Армстронг (Адамс, 70) — Ингз, Редмонд
Вулверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Коуди, Дендонкер — Хонни (Марсал, 69), Моутиньо, Невеш, Семеду — Нету (Килман, 90+3), Траоре, Виллиан Жозе (Фабио Силва, 89)
Предупреждения: Ромеу, Беднарек — Саисс, Нету