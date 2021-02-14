Англия

По итогам тура "волки" смогли оставить "святых" позади себя в турнирной таблице АПЛ.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон в гостях минимально обыграл Саутгемптон со счетом 2:1.

"Святые" открыли счет в матче в середине первого тайма, когда Данни Ингз с центра штрафной площадки расстрелял ворота ударом слета после передачи с фланга от Стюарта Армстронга.

Гости отыгрались в начале второго тайма. На 53-й минуте Рубен Невеш реализовал пенальти, а спустя 13 минут "волки" уже вели в счете благодаря голу в исполнении Педру Нету, который изящно разобрался с защитником "святых" в штрафной и точно пробил в дальний угол с острого угла.

Таким образом, Вулверхэмптон набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Саутгемптона 29 баллов и 13-я строчка.

Саутгемптон — Вулверхэмптон 1:2

Голы: Ингз, 25 — Невеш, 53 (с пенальти), Нету, 66

Саутгемптон: Маккарти — Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Салису, 72) — Минамино (Дженепо, 62), Ромеу, Уорд-Праус, Армстронг (Адамс, 70) — Ингз, Редмонд

Вулверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Коуди, Дендонкер — Хонни (Марсал, 69), Моутиньо, Невеш, Семеду — Нету (Килман, 90+3), Траоре, Виллиан Жозе (Фабио Силва, 89)

Предупреждения: Ромеу, Беднарек — Саисс, Нету