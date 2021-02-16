Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Челси — Ньюкасл, Getty images
16 февраля 2021, 06:52
Челси уверенно одолел на своем поле Ньюкасл в рамках заключительного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги.
Подопечные Томаса Тухеля забрали в свою копилку очередные три очка в матче с "сороками" благодаря двум безответным мячами, авторами которых стали Оливье Жиру и Тимо Вернер.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Челси — Ньюкасл 2:0
Голы: Жиру, 31, Вернер, 39
Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 78) — Вернер, Маунт (Канте, 70) — Абрахам (Жиру, 20)
Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лассельс, Крафт — Шелви, Хейден, Уиллок (Кэрролл, 79) — Альмирон — Гейл (Жоэлинтон, 64), Сен-Максимен (Фрейзер, 72)