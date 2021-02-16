Челси уверенно одолел на своем поле Ньюкасл в рамках заключительного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Томаса Тухеля забрали в свою копилку очередные три очка в матче с "сороками" благодаря двум безответным мячами, авторами которых стали Оливье Жиру и Тимо Вернер.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Челси — Ньюкасл 2:0
Голы: Жиру, 31, Вернер, 39

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 78) — Вернер, Маунт (Канте, 70) — Абрахам (Жиру, 20)

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лассельс, Крафт — Шелви, Хейден, Уиллок (Кэрролл, 79) — Альмирон — Гейл (Жоэлинтон, 64), Сен-Максимен (Фрейзер, 72)