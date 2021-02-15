Англия

Команда Томаса Тухеля поднялась на четвертое место в АПЛ.

В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл со счетом 2:0.

Команда Томаса Тухеля открыла счет в матче на 31-й минуте, когда вышедший на замену Оливье Жиру вместо травмированного Тэмми Абрахама, с нескольких метров расстрелял ворота гостей.

Спустя восемь минут "синие" удвоили преимущество в счете: Тимо Вернер подкараулил мяч на дальней штанге после подачи с углового.

Таким образом, Челси набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Вест Хэм и Ливерпуль. У "сорок" 25 баллов и 17-я строчка.

Челси — Ньюкасл 2:0

Голы: Жиру, 31, Вернер, 39

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 78) — Вернер, Маунт (Канте, 70) — Абрахам (Жиру, 20)

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лассельс, Крафт — Шелви, Хейден, Уиллок (Кэрролл, 79) — Альмирон — Гейл (Жоэлинтон, 64), Сен-Максимен (Фрейзер, 72)