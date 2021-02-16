Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед, getty images
16 февраля 2021, 07:21
В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед потерпел разгромное поражение от Вест Хэма.
Подопечные Дэвид Мойеса отправили в ворота соперника три безответных мяча, авторами которых стали Райс, Диоп и Фредерикс.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Райс, 41, Диоп, 58, Фредерикс, 90+6
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Джонсон (Фредерикс, 90), Крессвелл. — Лансини (Нобл, 63), Соучек, Лингард (Бенрахма, 82), Райс — Боуэн
Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Стивенс, Иган (Джагелка, 85), Ампаду, Башем, Богл — Осборн, Норвуд (Макберни, 62), Ландстрем — Макголдрик, Шарп
Предупреждения: Башем, Ландстрем