Англия

В первых пяти матчах при немецком специалисте "пенсионеры" пропустили всего один гол.

Челси уверенно одолел на своем поле Ньюкасл в рамках заключительного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:0, вновь сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Интересно, что в пяти поединках АПЛ под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля "пенсионеры" пропустили всего один гол, который пришелся на матч против Шеффилд Юнайтед.

Таким образом, немецкий специалист повторил достижение Жозе Моуриньо и Питера Тейлора по наименьшему количеству пропущенных мячей в первых пяти играх английского первенства на посту главного тренера Челси.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Челси — Ньюкасл вы можете на Football.ua.