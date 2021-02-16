В первых пяти матчах при немецком специалисте "пенсионеры" пропустили всего один гол.
Томас Тухель, Getty Images
16 февраля 2021, 10:33
Челси уверенно одолел на своем поле Ньюкасл в рамках заключительного поединка 24-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:0, вновь сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Интересно, что в пяти поединках АПЛ под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля "пенсионеры" пропустили всего один гол, который пришелся на матч против Шеффилд Юнайтед.
Таким образом, немецкий специалист повторил достижение Жозе Моуриньо и Питера Тейлора по наименьшему количеству пропущенных мячей в первых пяти играх английского первенства на посту главного тренера Челси.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Челси — Ньюкасл вы можете на Football.ua.