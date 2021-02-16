Нападающий останется с "красными дьяволами" до 2025 года.
Мейсон Гринвуд, Getty Images
16 февраля 2021, 14:46
Манчестер Юнайтед и Мейсон Гринвуд продлили контракт — сообщил официальный сайт манкунианцев.
Новое соглашение рассчитано до июня 2025 года с правом продления еще на сезон.
19-летний форвард является выпускником академии МЮ, в которой он занимался с семи лет.
В составе Манчестер Юнайтед Гринвуд провел 82 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. Мейсон является самым юным автором гола в еврокубках в истории клуба.
5 сентября 2020 года Гринвуд дебютировал в национальной сборной Англии, выйдя на замену на 78-й минуте матча Лиги наций против Исландии.
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