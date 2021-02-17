Англия

Мусса Сиссоко не может гарантировать, что останется в составе "шпор" надолго.

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Сиссоко прокомментировал свое ближайшее будущее, подтвердив, что в его услугах заинтересованы несколько клубов.

"Останусь ли я в Тоттенхэме? Я не знаю. Мой контракт заканчивается в 2023 году. Я бы мог сказать вам да, но мы все знаем, что в футболе все меняется очень быстро. Я стараюсь провести лучший сезон в клубе. В конце года будет Евро, и я надеюсь попасть на него.

Всеми остальными вопросами занимается агент, который позаботится обо всем. Тем не менее, могу подтвердить, что у меня были звонки из других клубов, но я по-прежнему сосредоточен на Тоттенхэме", — сказал Сиссоко в интервью телеканалу Bein Sport.

Ранее сообщалось, что d контракте Моуриньо с Тоттенхэмом нет условий для расторжения.