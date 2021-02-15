Англия

Лондонский клуб не намерен расставаться с португальским специалистом.

Лондонский Тоттенхэм в пяти предыдущих матчах в рамках английской Премьер-лиги сумел набрать лишь три очка, уступив Ливерпулю (1:3), Брайтону (0:1), Челси (0:1) и Манчестер Сити (0:3). Подобные результаты привели к тому, что в британской прессе начала появляться информация о возможной грядущей отставке португальского наставника "шпор" Жозе Моуриньо.

Однако, согласно информации ресурса The Athletic, столичный клуб не намерен досрочно прекращать отношения со своим главным тренером, в контракте которого банально отсутствуют условия расторжения.

58-летний португальский специалист сменил на посту главного тренера Тоттенхэма аргентинца Маурисио Почеттино в ноябре 2019 года, с тех пор проведя 73 матча во главе "шпор", по итогу которых, в среднем, набирал 1,77 очков.

Следующая игра Тоттенхэма в рамках АПЛ пройдет в рамках выездного лондонского дерби против Вест Хэма.