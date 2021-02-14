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Манчестер Сити - Тоттенхэм, getty images
14 февраля 2021, 00:59
Манчестер Сити без проблем обыграл Тоттенхэм в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет благодаря голу Родри с пенальти, а Гюндоган во втором тайме закрепил результат двумя точными ударам.
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0
Голы: Родри, 23 (с пенальти), Гюндоган, 50, 66.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган (Торрес, 69) — Стерлинг, Жезус (Марез, 79), Фоден.
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчас, Дайер, Дэвис — Ндомбеле (Алли, 64), Хёйбьерг — Ламера (Бэйл, 72), Моура (Сиссоко, 46), Сон — Кейн.
Предупреждения: Силва, 29 — Ламела, 65, Дайер, 77, Дэвис, 90+1.