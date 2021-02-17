Англия

Специалист оценил перспективы "красных дьяволов" в Лиге Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал предстоящий матч против Реал Сосьедада в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы должны очень хорошо сыграть против Сосьедада. После жеребьевки стало ясно, что мы сыграем с самым неудобным соперником. Некоторое время они были на вершине таблицы Ла Лиги, а в следующем году стремятся к выходу в Лигу чемпионов.

У них есть несколько отличных игроков, несколько очень опытных парней, и мы должны играть на высоком уровне, чтобы добиться результата. Испанская лига также является отличным чемпионатом", — сказал Солскьяер на пресс-конференции.

Напомним, матч Реал Сосьедад — МЮ состоится в четверг, 18-го февраля. Начало игры — в 19:55 по киевскому времени.

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