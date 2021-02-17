Англия

Португальский форвард нарасхват, после своего перехода в Айнтрахт.

В начале осени 2020-го года франкфуртскому Айнтрахту удалось за скромные 3 млн евро совершить удачный трансфер португальского нападающего Андре Силвы из итальянского Милана.

После своего прибытия в немецкий клуб, игрок уже успел провести 22 матча в составе "орлов", в которых отметился 19-ю забитыми мячами и пятью голевыми передачами, чем привлек серьезное внимание со стороны крупных европейских клубов.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико вышел на прямой контакт с футболистом Айнтрахта, однако его трансфер сорвался в последний момент. Теперь же, как сообщает немецкое подразделение Sky Sports, к игроку проявляет интерес английский Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" находятся в активном поиске игрока на позицию нападающего, поэтому будут пристально наблюдать за экс-футболистом Милана. В частности, в следующей домашней игре Айнтрахта против мюнхенской Баварии.