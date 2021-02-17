Англия

Украинец начнет поединок чемпионата Англии на скамейке запасных.

Эвертон примет на своем поле Манчестер Сити в рамках перенесенного поединка 16-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола включил полузащитника Александра Зинченко, выступающего на позиции левого защитника, в заявку на этот матч, однако украинец остался на скамейке запасных.

Вместо Александра на левом фланге обороны выступит португалец Жоау Канселу, тогда как на правом фланге защиты выйдет Кайл Уокер.

Напомним, матч Эвертон — Манчестер Сити состоится сегодня, 17 февраля, в 22:15 по киевскому времени.