Завершился перенесенный поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли принимал на своем поле Фулхэм.

Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам двух таймов, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Бернли — Фулхэм 1:1
Голы: Барнс, 52 — Айна, 49

Бернли: Поуп, Лоутон, Тэйлор, Лонг, Тарковски, Гудмундссон (Брэйди, 40; Браунхилл, 65), Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Родригес.

Фулхэм: Ареоля, Тете (Робинсон, 78), Андерсен, Адарабиойо, Айна, Лофтус-Чик, Лемина (Замбо-Ангисса, 61), Декордова-Рид (Кавалейру, 67), Рид, Лукман, Маджа.

Предупреждения: Брэйди — Лофтус-Чик.