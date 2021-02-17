Команды обменяли голами во втором тайме.
Бернли - Фулхэм, Getty Images
17 февраля 2021, 22:00
Завершился перенесенный поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли принимал на своем поле Фулхэм.
Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам двух таймов, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
Бернли — Фулхэм 1:1
Голы: Барнс, 52 — Айна, 49
Бернли: Поуп, Лоутон, Тэйлор, Лонг, Тарковски, Гудмундссон (Брэйди, 40; Браунхилл, 65), Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Родригес.
Фулхэм: Ареоля, Тете (Робинсон, 78), Андерсен, Адарабиойо, Айна, Лофтус-Чик, Лемина (Замбо-Ангисса, 61), Декордова-Рид (Кавалейру, 67), Рид, Лукман, Маджа.
Предупреждения: Брэйди — Лофтус-Чик.