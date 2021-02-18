Англия

"Горожане" набрали три очка в выездном поединке.

Манчестер Сити в рамках перенесенного поединка 16-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Эвертону. Хосеп Гвардиола решил оставить в запасе украинца Александра Зинченко. Также отметим, что на скамье запасных после восстановления оказался Кевин Де Брюйне. У Эвертона не была Калверта-Льюина — на острие атаки вышел Ришарлисон.

С первых минут встречи Манчестер Сити ожидаемо взял игровую инициативу под свой контроль и ринулся в наступление большим силами. "Горожане" сразу же отметились ударом из-за пределов штрафной площади, но Пикфорд справился с попыткой Канселу. "Ириски", в свою очередь, очень долго "сидели" на своей половине поля.

Первые полчаса команды играли практически без опасных моментов. Подопечные Гвардиолы не могли найти брешь в обороне соперника, а Эвертон это даже и не пытался сделать. Тем не менее, "горожане" смогли открыть счет - Фоден оказался первым на подборе в чужой штрафной и пробил — мяч задел соперника и залетел в ворота. 0:1.

После пропущенного гола "ириски" все-таки решили перейти на чужую половину поля и очень быстро получили дивиденды - Динь среагировал на передачу с фланга и пробил — мяч угодил в штангу, а затем в ногу Ришарлисона и залетел в ворота. 1:1. Манчестер Сити пытался вновь получить преимущество в счете, но на перерыв команды ушли при 1:1 на табло.

В начале второго тайма команда Хосепа Гвардиолы продолжили нагнетать обстановку около чужой штрафной площади. Так, Бернарду Силва пробивал с угла чужой штрафной площади, но Пикфорд выручил свою команду. Вскоре Манчестер Сити все-таки добился своего - Марез получил мяч на подступах к чужой штрафной и роскошным ударом поразил дальний угол ворот. 1:2.

Эвертону в этот раз не удалось придумать быстрый ответ и вновь сравнять счет, а вот "горожане" очень хотели обезопасить себя от нервной концовки и смогли забить еще. Бернарду Силва получил мяч около чужой штрафной и пробил в дальний угол — Пикфорд зацепил мяч рукой, но не более. 1:3. Подопечные Гвардиолы грамотно довели поединок до логического завершения.

Эвертон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Ришарлисон, 37 — Фоден, 32, Марез, 63, Силва, 7

Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Кин, Мина, Годфри, Динь - Сигурдссон (Хамес, 69), Дэвис, Ивоби (Кинг, 69), Дукуре — Ришарлисон.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер — Родри (Фернандиньо, 90+2), Фоден, Марез — Бернарду Силва, Стерлинг (Де Брюйне, 80), Жезус.

Предупреждения: Дукуре, Ришарлисон — Стерлинг