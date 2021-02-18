Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал успех его команды в матче против Эвертона.

Пока первая половина пар на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проводила свои стартовые встречи в двухматчевых дуэлях, Манчестер Сити находился в заботах относительно перенесенной игры 16-го тура английской Премьер-лиги против Эвертона, которая прохода на Гудисон Парк.

"Горожане" сумели завершить свое преимущество стартовом отрезке встречи голом Фила Фодена, однако быстро пропустили от Ришарлисона, поэтому были вынуждены находиться в неведении от исхода данного противостояния вплоть до середины второго тайма, когда Рияд Марез и Бернарду Силва окончательно склонили чашу весов в пользу текущего лидера национального первенства (3:1).

Эвертон — Манчестер Сити 1:3 Видео голов и обзор матча

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола в своем послематчевом интервью поблагодарил свою команду за самоотдачу на футбольном поле, а также отметил высокий уровень стремления его футболистов нарастить отрыв от преследователей в турнирной таблицу.

"Если мы хотим выиграть титулы, нам понадобится каждый из доступных футболистов, — ответил на вопрос журналиста о повреждении у полузащитника Илкая Гюндогана испанский наставник, — Что меня сегодня порадовало, так это солидарность даже со стороны парней, которые не играли. От Бенджамина Менди на трибунах, от Джона Стоунза и Алекса Зинченко. Все являются частью общего проекта.

У нас невероятный график впереди, поэтому нам предстоит провести достаточно тяжелую неделю. Трудно представить, но от момента начала сезона у меня не было хотя бы одной полной недели для того, чтобы донести свои ключевые посылы футболистам в цикле тренировок. Мы начинаем каждую свою игру, пытаясь одновременно завоевать максимальный результат и показать красивую игру. Это то, что заставляет меня радоваться работе с моими игроками.

"Выиграть 10 игр подряд в начале календарного года — это хорошо, но следующий соперник — Арсенал. Сегодня мы празднуем, а завтра днем ​​мы начнем думать об игре против них. Лучше не видеть расписание — впадешь в депрессию. В то же время, это — прекрасный вызов. Мы вернемся на поле Эвертона через несколько недель для того, чтобы попытаться попасть в полуфинал Кубка Англии, и мы заметили, насколько это будет сложно. Не стоит смотреть на расписание. Просто, следующий, и это — Арсенал.

Это была действительно сложная игра, так как Карло очень хорошо организовал свою команду в защите. Бреши были так прекрасно закрыты Абдулаем Дукуре и Томом Дэвисом, что было нелегко найти свободное пространство.

Было нелегко найти место для своих атак, но мы не упустили еще один наш шанс, возникший после их гола. Мы создали достаточно, чтобы победить с большим отрывом. Гудисон — трудное место, но наш настрой сейчас невероятен. Мы не играем ради сохранения нашей позиции лидера — мы играем для того, чтобы получить больше. Сегодня были еще три очка и вновь прослеживалась хорошая игра.

Наш футбол был на высшем уровне. Мы можем пропускать голы, но важно продолжать создавать моменты. Мы очень хорошо отреагировали на гол Ливерпуля на Энфилде и сделали то же самое сегодня.", — подытожил наставник "горожан".

Следующий поединок Манчестер Сити пройдет в гостях у лондонского Арсенала в ближайшее воскресенье, 21 февраля, начало в 18:30 по киевскому времени.