Англия

Футболисты считают, что данный жест себя уже исчерпал, но никаких подвижек в тяжелом вопросе так и не возникло.

На фоне накрывшей футбольную Англию волны расовой дискриминации со стороны фанатов в адрес футболистов, клубы и игроки начали действовать более решительно в вопросах, касающихся борьбы с этим пагубным для общества явлением.

Так, нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа накануне выступил с заявлением, что в индивидуальном порядке не намерен больше становиться на колено перед началом поединков, а спустя небольшой промежуток времени клуб из Чемпионшипа, Борнмут, на официальном уровне сообщил о завершении акции Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение" — ред.) для своих футболистов.

Ниже приведет полный текст заявления капитана команды — Стива Кука — опубликованного на официальном сайте "вишен":

"После обсуждений между футболистами команды и высокопоставленными членами клуба, мы решили больше не становиться на колено перед играми, начиная с матча на этих выходных против КПР.

Наш клуб гордится проделанной на всех возможных уровнях работой по обеспечению равенства, разнообразия и интеграции в общество данных групп, и мы, как коллектив, полностью поддерживаем дальнейшие действия в этом направлении.

Мы все стремимся к тому, чтобы Борнмут был клубом, который приветствовует каждого, независимо от его расы, пола, сексуальной ориентации или религии.

Мы очень тепло относимся к борьбе со всеми формами дискриминации и созданию равноправного, открытого для всех общества.

Но это определяется гораздо большим, чем жест, который, как нам кажется, исчерпал себя и больше не имеет того эффекта, который он произвел восемь месяцев назад.

С тех пор, как футбол возобновился в июне прошлого года, мы преклоняли колено перед каждым матчем. Теперь, вместо этого, мы будем стоять перед играми. Так же, как мы стоим вместе с нашими товарищами по команде, которые подверглись расовому насилию, и как мы стоим с любым, кто подвергается любой форме дискриминации.

Как футболисты и образцы для подражания мы хотим и дальше оказывать положительное влияние на изменения, но нам также нужна поддержка — в частности, со стороны руководящих органов и платформ социальных сетей — и мы хотим видеть действия, а не слова или жесты.

Мы продолжим использовать наши позиции в местном сообществе и вместе с фондом Community Sports Trust займемся продвижением равенства и пропаганды того, что футбол — игра для всех.

Community Sports Trust ежегодно проводит для школьников более 100 семинаров по вопросам равенства, разнообразия и интеграции.

На этой неделе, как посол семинара Respect, я буду помогать укреплять эти посылы, а мои товарищи по команде будут продолжать оказывать мне в этом поддержку.

Мы должны делать больше для создания равноправного общества, и мы будем над этим работать".

По состоянию на текущий момент сезона, Борнмут занимает шестую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидера, Норвича, на 12 очков, после 30-и сыгранных туров.