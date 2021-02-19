Англия

Нападающий Кристал Пэлас гордится своим цветом кожи.

Уилфрид Заа считает, что кампания Black Lives Matter превратилась в фарс.

"Когда я рос, мои родители воспитывали меня так, чтобы я гордился своим цветом кожи, – цитирует форварда Кристал Пэлас The Guardian. – Поэтому я считаю, что мы должны стоять в полный рост".

"Да, проблема расизма существует, и надо что-то делать, но все эти акции превращаются в фарс. Поэтому я не буду больше становиться на колено и не буду носить соответствующую эмблему на форме, разработанную АПЛ".

"Этими акциями пытаются показать, что все равны, но на самом деле это только показуха. Так что лучше заниматься реальными делами".

Как сообщает издание, в минувший уик-энд от подобных акций официально отказались игроки Брентфорда, а директор Куинз Парк Рейнджерс Лес Фердинанд еще в сентябре говорил о их бессмысленности.

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