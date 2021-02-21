Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Вест Хэм и лондонский Тоттенхэм.

Одна из вариаций лондонского дерби будет украшать начало воскресной части поединков в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги: Вест Хэм на своем поле примет Тоттенхэм.

По сравнению с игрой против Шеффилд Юнайтед (3:0), Дэвид Мойес решил вернуться к привычной для его команды схеме 4-2-3-1, а свое место в стартовом составе получили Пабло Форнальс и Майкл Антонио.

Жозе Моуриньо и его "шпоры" в середине недели отпраздновали успех в игре против Вольфсбергера (4:1), после чего португальский наставник вернется к матчу на внутренней арене, выставив наиболее боеспособный состав из возможных. Танганга вновь сыграет на позиции правого защитника, а Санчес составит пару центральных защитников в Дайером. Отмечаем также и возвращение Кейна после небольшого повреждения.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн, Лингард, Форнальс — Антонио.

Запасные: Мартин, Рандольф, Бальбуэна, Алвес, Джонсон, Лансини, Нобл, Бенрахма, Одубеко.



Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчес, Дайер, Регилон — Хойбьерг, Ндомбеле — Моура, Ламела, Сон — Кейн.