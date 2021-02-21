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Дэниел Джеймс, getty images
21 февраля 2021, 20:41
Манчестер Юнайтед в рамках поединка 25-го тура чемпионата Англии примет на своем поле Ньюкасл.
Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Дэниелу Джеймсу и Неманье Матичу.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, — Фред, Матич - Джеймс, Бруну Фернандеш, Рэшфорд — Мартиаль
Запасные: Хендерсон, Байи, Уильямс, Теллес, Мата, Траоре, Туанзебе, Шоретире, Гринвуд
Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Ласселс, Крафт — Хэйден, Уиллок, Шелви — Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Запасные: Гэйл, Даммет, Дубравка, Кэрролл, Лонгстафф, Мерфи, Ритчи, Фрейзер, Хендрик
Отметим, что матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл состоится 21-го февраля в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.