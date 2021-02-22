Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал победу его команды над Ньюкаслом.

В поединке в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сумел одержать уверенную победу над Ньюкаслом, отправив в ворота соперников три мяча, но не сумев при этом обеспечить себе "сухой" матч (3:1).

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер на послематчевой пресс-коференции отметил неоднозначный первый тайм в исполнении его команды, выразив благодарность Ньюкаслу за достойный уровень сопротивления.

"Нам пришлось немного увеличить темп, особенно в последней трети. Как мне кажется, команда в этом преуспела. После выездного матча в еврокубках всегда сложно возвращаться к играм чемпионатам. На данный момент, мы уже много матчей провели в этом сезоне, так что где-то игрокам не хватало небольшой передышки. Мы владели мячом, но не могли создать слишком много реальных возможностей для гола.

В начале матча у соперников было слишком много угловых, и, конечно же, они представляли угрозу нашим воротам. Я разочарован пропущенным голом, но опять же, на него была хорошая реакция во втором тайме. Мы не можем контролировать игру всех своих соперников, поэтому мы просто должны смотреть за собой и быть лучшими в каждом матче. Это — ключевое требование этого сезона, в котором нам предстоит еще много сюрпризов".

Наставник Юнайтед также отметил отдельных своих подопечных. В частности, полузащитника Дэниела Джеймса: Он никогда не пропадал, он много работал за кулисами, он всегда был доступен. "Он — универсальный игрок, обладающий внушительными физическими характеристиками. Мы долго работали над его подведением к основному составу. На него давили СМИ, после удачного дебюта в клубе, но он не просел психологически, и действительно много работал, чтобы вернуться к полноценной физической форме и, возможно, даже больше, чтобы укрепить уверенность в своих силах", — подытожил Солскьяер.

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет гостевой поединок против лондонского Челси.