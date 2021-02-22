Англия

Один из руководителей нашей ассоциации футбола высказался по поводу хода судебного процесса.

Итальянский бизнесмен и мажоритарный владелец английского футбольного клуба Лидс Юнайтед Андреа Ардриззани в своем интервью американской телевизионной сети CBS Sports, на которое ссылается испанское издание Marca, поделился мнением относительно судьбы Марсело Бьелсы на посту главного тренера его команды.

"Марсело знает, что мы счастливы с ним, — заявил функционер, — Если он останется, мы будем очень рады продолжить наши отношения. Игроки по-прежнему безоговорочно следуют за ним, и это для меня самый важный показатель.

Однако, это будет исключительно его решение. В любом случае, я и Виктор Орта (спортивный директор Лидса — ред.) уже проанализировали варианты дальнейшего развития событий, если Марсело не захочет продлевать свой контракт с нами.

Мы надеемся, что он останется, но, в любом случае, мы будем готовить клуб к его уходу", — подытожил Ардриззани.

В данный момент сезона Лидс занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге, а контракт их главного тренера подходит к своему завершению в конце футбольного года.

Ближайший матч "павлинов" — домашняя игра против Саутгемптона, которая запланирована на 23 февраля, начало в 20:00 по киевскому времени.