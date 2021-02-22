Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед попал в почетный список лучших форвардов чемпионата.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сумел на своем поле обыграть Ньюкасл (3:1), а первый результативный удар в этой встрече, оказавшийся на счету игрока "Красных дьяволов" Маркуса Рашфорда, позволил англичанину достичь отметки в 40 голов за последние два сезона национального первенства.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:1 Видео голов и обзор матча

Согласно данным статистического портала Opta, данный показатель позволил подопечному Оле-Гуннара Солскьяера вплотную приблизиться к лидирующей тройке футболистов в данной категории, которая состоит из форвардов Рахима Стерлинга (Манчестер Сити, 44 гола), Харри Кейна (Тоттенхэм, 45) и Мохаммеда Салаха (Ливерпуль, 47).

В текущем сезоне на счету Рашфорда набралось уже 39 участий в матчах за Манчестер Юнайтед, по ходу которых он отметился 18-ю голами и 11-ю голевыми передачами.

Трансферная стоимость футболиста, контракт которого завершается летом 2023 года, составляет 80 млн евро.

Увеличить свои показатели результативности Рашфорд сможет в следующем поединке "Красных дьяволов", который пройдет на поле лондонского Челси.