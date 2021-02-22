Англия

Опальный бывший футболист вернулся к тренерской работе.

Бристоль Роверс в своем официальном твиттер-аккаунте сообщил о назначении Джои Бартона главным тренером.

Ранее англичанин возглавлял Флитвуд, но покинул свою должность из-за неудачных результатов. В последних 7 матчах под руководством Бартона Флитвуд одержал лишь одну победу и после 20 игр занимал в таблице 10-е место.

38-летний Бартон является экс-полузащитником Манчестер Сити. Также он выступал за Ньюкасл, Рейнджерс, Бернли и КПР. За национальную сборную Англии Бартон провел один матч в 2007 году.

Ранее сообщалось, что Джои Бартон разбил лицо коллеге из Барнсли Дэниэлу Стенделу.