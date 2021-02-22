Англия

Фанаты смогут вернуться на английские стадионы с 17 мая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил дорожную карту по возвращению болельщиков на стадионы. Об этом сообщает The Telegraph.

17 мая — именно это дата была объявлена, как отправная точка для возвращения фанатов на английские стадионы, после того, как правительство немного ослабило ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Отмечается, что на трибуны будут допускаться до 10 тысяч болельщиков, а арены, которые вмещают меньше такого количества, будут ограничены пропускной способностью в 25 процентов.

Главным тестом ослабления ограничений и допуска фанатов на трибуны будет финал Кубка Англии, который пройдет 15 мая, но на него будет сделано исключение.

Напомним, что последний календарный тур английской Премьер-лиги запланирован на 23 мая.

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