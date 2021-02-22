Германия

Юный форвард Баварии в марте дебютирует за бундестим.

Йоахим Лев и руководство Немецкого футбольного союза сумели уговорить Джамала Мусиалу связать свое будущее с бундестимом — утверждает Sky Sport DE.

После долгих и непростых переговоров атакующий полузащитник Баварии решил пожертвовать перспективой выступлений за национальную сборную Англии и отдать предпочтение Германии.

Ожидается, что уже в марте 17-летний футболист дебютирует в главной команде Германии в товарищеских матчах. Готовясь к чемпионату Европы, бундестим сыграет с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) и Северной Македонией (31 марта).

Джамал родился в Штутгарте, но затем с матерью переехал в Англию, где занимался в академии Челси. В его послужном списке выступления за английские сборные U-15 (3 матча, 4 гола), U-16 (9, 3), U-17 (8, 2) и U-21 (2, 1).

Также, как сообщает источник, 26 февраля, когда Мусиале исполнится 18 лет, он подпишет профессиональный контракт с Баварией сроком на 5 лет.

Джамал провел уже 25 матчей во всех турнирах за первую команду Баварии и забил 3 мяча.

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