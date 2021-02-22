Англия

При этом футболисты смогут тренироваться и участвовать в матчах.

Клубам АПЛ было разослано уведомление о том, что теперь игроки и персонал команд будут вынуждены пройти десятидневный карантин по возвращению в Англию из любой зарубежной поездки. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что это связано с тем, что АПЛ подтвердила всего два новых случая коронавируса третью неделю кряду — это самый низкий показатель в нынешнем сезоне.

Игрокам по-прежнему будет разрешено тренироваться и принимать участие в матчах, но им придется отбывать карантин, и они смогут покидать свой дом только для поездок на матчи или тренировки. При этом футболисты могут сократить период карантина до пяти дней при предоставлении отрицательного теста на коронавирус.

Ранее стало известно, когда болельщики смогут вернуться на стадионы в Англии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.