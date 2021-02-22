Англия

Сразу три топ-команды претендуют на аргентинского нападающего.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, в услугах 32-летнего аргентинца заинтересованы Ювентус, Барселона и Интер.

Соглашение Агуэро завершается в конце нынешнего сезона, поэтому он может достаться любому клубу бесплатно. Сам футболист неоднократно повторял, что он не знает где продолжит карьеру, но то что он останется в составе "горожан" очень маловероятно.

В нынешнем сезоне Агуэро провел всего лишь девять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити еще не обсуждал с Агуэро новый контракт.