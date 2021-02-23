Англия

Лондонцы определились с ценой на своего защитника.

Пари Сен-Жермен интересуется защитником Арсенала Эктором Бельерином, но за него придется выложить солидную сумму.

Как сообщает издание As, лондонский клуб требует за испанского защитника порядка 50 миллионов евро.

Действующее соглашение Эктора Бельерина с Арсеналом истекает летом 2023 года. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Напомним, что Арсенал уже определился с возможными кандидатами на замену испанскому правому защитнику.