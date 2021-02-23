Англия

Лондонский клуб в поисках игрока защитной линии.

Арсенал ищет замену для защитника Эктора Бельерина, которым заинтересовался Пари Сен-Жермен.

По информации Football.London, лондонский клуб рассматривают кандидатуры Максимилиана Ааронса из Норвича и Тарика Лэмпти из Брайтона.

Ранее сообщалось, что Ааронс является трансферной целью мюнхенской Баварии.

На сегодняшний день "канониры" занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 34 очка.

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