Лондонский клуб в поисках игрока защитной линии.
Тарик Лэмпти, getty images
23 февраля 2021, 15:54
Арсенал ищет замену для защитника Эктора Бельерина, которым заинтересовался Пари Сен-Жермен.
По информации Football.London, лондонский клуб рассматривают кандидатуры Максимилиана Ааронса из Норвича и Тарика Лэмпти из Брайтона.
Ранее сообщалось, что Ааронс является трансферной целью мюнхенской Баварии.
На сегодняшний день "канониры" занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 34 очка.
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