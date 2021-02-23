"Павлины" разгромили соперника на своем поле.
Лидс принимал Саутгемптон на домашней арене в рамках поединка перенесенного 18-го тура чемпионата Англии.
Подопечные Бьелсы открыли счет в начале второй половины игры усилиями Бэмфорда, а снять все вопросы смогли ближе к концу матча благодаря голам Далласа и Рафиньи.
Лидс - Саутгемптон 3:0
Голы: Бэмфорд, 47, Даллас, 74, Рафинья, 84
Лидс: Меслье — Даллас, Льоренте, Эйлинг, Стрейк — Клих (Алиоски, 59), Харрисон (Кошта, 46), Рафинья, Купер — Робертс (Эрнандес, 75), Бэмфорд.
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Телла (Минамино, 58) — Уорд-Прауз, Ромеу (Дженепо, 70) - Армстронг - Редмонд (Ингз, 58), Адамс.
Предупреждения: Рафинья — Вестергор, Дженепо