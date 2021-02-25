Англия

Нападающий "горожан" демонстрирует впечатляющую статистику.

Манчестер Сити в гостях обыграл Боруссию М в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Второй гол в ворота менхенгладбахского клуба забил на 65-й минуте форвард "горожан" Габриэль Жезус.

Для бразильца этот мяч стал 16-м в 27-и матчах Лиги чемпионов.

По информации Mister Chip, быстрее данное количество голов забил лишь Неймар. Нападающему ПСЖ понадобилось для этого 26 матчей. При этом, экс-форвард Порту Марио Жардел также забил 16 голов в своих первых 27 матчах Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити обновил рекорд по гостевым победам среди клубов АПЛ.

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