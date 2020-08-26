Англия

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус может отправиться в Барселону.

Манчестер Сити продолжает рассматривать различные варианты приобретения капитана Барселоны Лионеля Месси, одним из которых является предложение "блауграна" Габриэля Жезуса как части трансферной сделки — сообщает sport.es.

Барселона уже дала понять, что трансфер Месси, ежели таковой состоится, должен побить рекорд, установленный при переходе Неймара в ПСЖ — 222 миллиона евро.

Проблем с Габриэлем Жезусом возникнуть не должно, поскольку бразилец давно мечтает о Барселоне. Остается только узнать, насколько существенной частью сделки видит каталонский клуб нападающего Манчестер Сити.