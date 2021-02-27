Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 26-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 26-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Вест Хэм.

Манчестер Сити — Вест Хэм

Суббота, 27 февраля, 14:30. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Многие болельщики уже успели "короновать" Манчестер Сити в качестве будущего чемпиона АПЛ, ведь благодаря ряду успешных результатов и большому количеству осечек со стороны прямых конкурентов подопечным Хосепа Гвардиолы удалось обеспечить себе комфортный отрыв от ближайшего преследователя в таблице — 10 очков.

"Горожане" продолжают уверенно идти по головам соперников. Невероятно, но серия побед Ман Сити составляет 19 поединков кряду во всех турнирах, а последнее поражение и вовсе произошло аж в конце ноября прошлого года в матче с Тоттенхэмом. Сейчас даже трудно представить, что кому-то в ближайшее время удастся прервать эту серию, однако выступления Манчестер Сити в Лиге чемпионов могут отразить на физических кондициях команды, став следствием первой осечки за столь продолжительный период времени.

По итогам 25-ти туров можно смело заявить, что на данный момент Вест Хэм является лучшим клубом Лондона. Еще в прошлом сезоне подопечные Дэвида Мойеса вели борьбу за выживание, а в текущем сумели не просто закрепиться в середине турнирной таблицы, но и прыгнуть выше головы. Сейчас "молотобойцы" занимают четвертую строчку в турнирной таблице, уступая только Лестеру, Манчестер Юнайтед и своему будущему сопернику.

В минувшем туре чемпионата Англии игрокам Вест Хэма удалось одержать победу над Тоттенхэмом в лондонском дерби, при чем этот результат нельзя назвать незаслуженным. Команда Мойеса сумела "поймать" соперника в начале первого и второго таймов, а после продемонстрировав дисциплинированную оборону. Стоит также отметить, что в 2021 году "молотобойцы" потерпели лишь одно поражение в АПЛ от Ливерпуля, при этом также записав свой актив семь побед и единственную ничью — с Фулхэмом.

Тем не менее, по версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается невероятным показателем 12,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,60.

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Под вопросом: ... — Ярмоленко.