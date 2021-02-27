Англия

Португальский наставник оценил текущее состояние валлийского нападающего.

Накануне домашнего поединка его команды против Бернли в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги, наставник лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо в интервью BBC рассказал о текущих кондициях арендованного у мадридского Реала валлийского нападающего Гарета Бэйла.

"В последнее время он чувствует себя хорошо. Он начал выглядеть более уверенным. На тренировке это достаточно хорошо заметно потому, как он наносит удар по мячу.

Я думаю, что психическое состояние всегда является следствием физического. Если игрок чувствует себя хорошо, если он играет на 100% и если все его эмоции несут положительный характер, то точно не будет никаких психологических проблем, страхов или препятствий. Травмы серьезно сказываются на настрое игрока, ведь появляется страх получить рецидив. К счастью, Гарету удается с этим бороться.

Для меня сейчас наиболее важный вопрос — сколько минут он может играть и сколько дней ему нужно на восстановление между матчами. Сейчас он выглядит счастливее, чем когда-либо. Вы могли убедиться в этом в среду ("шпоры" играли ответный матч против Вольфсберга (4:0) — ред.). Это был уверенный выстрел в его исполнении. Игрок со страхами или негативными эмоциями никогда бы не нанес такой удар.

Игроки с большим опытом, они знают свое тело лучше, чем кто-либо. Нет тренера, фитнес-тренера, спортивного ученого, медика, который знает лучше свой организм, чем очень опытный игрок. В особенности, игрок, у которого годами были различные проблемы или ситуации, которые оказали влияние на последние пару лет карьеры.

Мы доверяем его опыту и анализу. Потому что каждый хочет для него исключительно наилучшего, потому что, в конце концов, лучшее для него — это лучшее для Тоттенхэма", — подытожил португальский наставник лондонского клуба.

"Шпоры" сыграют дома против Бернли 28 февраля, начало в 16:00 по киевскому времени.