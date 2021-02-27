Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и лондонский Вест Хэм.

В рамках поединка 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити будет на своем поле принимать лондонский Вест Хэм.

После успешного противостояния против менхенгладбахской Боруссии в рамках Лиги чемпионов УЕФА (2:0), Хосеп Гвардиола сделал целый ряд замен в стартовом составе своей команды. В обороне Стоунз сыграет в паре с Диашем, а украинец Александр Зинченко вновь разместится в левом фланге защиты. Серьезные изменения также произошли в центральной и атакующей линиях "горожан". Кевин де Брюйне и Фернандиньо вернули себе место в стартовом составе в полузащите, а также Гвардиола предпочел полностью изменить тройку в наступательном порядке своей команды.

У Вест Хэма кадровый ресурс уступает оппонентам, но Дэвид Мойес также не остался в стороне от ротации, на фоне удачного дерби против Тоттенхэма, (2:1): гости перестроились под схему с тремя защитниками за счет выхода с первых минут Джонсона вместо Боуэна, а место в воротах при этом было доверено Рандольфу.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган — Марез, Агуэро, Торрес.

Запасные: Стеффен, Ляпорт, Менди, Канселу, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Габриэль Жезус.



Вест Хэм: Рандольф — Диоп, Доусон, Крессвелл — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон — Форнальс, Лингард — Антонио.

Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Лансини, Нобл, Бенрахма, Боуэн, Одубеко.Матч Манчестер Сити — Вест Хэм начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.https://football.ua/games_online/74900.html