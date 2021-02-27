Англия

На счету бельгийского хавбека "горожан" 77 результативных передач в матчах АПЛ.

Сегодня, 27 февраля, в матче 26-го тура АПЛ Манчестер Сити одержал минимальную победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.

В одном из голов поучаствовал полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне, который отдал результативную передачу на Рубена Диаша.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, для 29-летнего бельгийца этот ассист стал уже 77-м, благодаря чему он вышел на 10-е место по количеству результативных передач в истории чемпионата Англии.

Ближайшим конкурентом де Брюйне является бывший полузащитник МЮ Дэвид Бекхэм, на счету которого 80 ассистов. Возглавляет рейтинг еще один экс-хавбек "красных дьяволов" Райан Гиггз — 162 ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити одержал рекордную 20-ю победу подряд.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.