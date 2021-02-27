Англия

Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над Вест Хэмом.

В матче 26-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле минимально обыграл Вест Хэм со счетом 2:1.

Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли забитые мячи в исполнении Рубена Диаша и Стоунза.

По информации William Hill, для "горожан" это рекордная двадцатая победа подряд во всех турнирах.

Благодаря этому Манчестер Сити вошел в список топ-6 клубов высших лиг Европы по наибольшему количеству побед кряду. Возглавляет этот рейтинг уэльский клуб Нью-Сейнтс, который в 2016 году одержал 27 побед подряд.

Также отметим, что беспроигрышная серия "горожан" достигла отметки в 27 матчей во всех турнирах. В последний раз Ман Сити проигрывал в матче против Тоттенхэма, который прошел 21 ноября.

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