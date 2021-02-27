Англия

Специалист рассказал об очередной победе в чемпионате.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Вест Хэмом в АПЛ (2:0).

"Каждый, кто видел игру — это было действительно тяжело. Противник был невероятно сложный. Большой комплимент Вест Хэму: после 26 матчей он оказался в четверке лучших из-за большого количества проделанной работы.

Когда у вас много побед, у вас есть такие игры. Помню, Брайтон усложнял нам жизнь, Фулхэм тоже. Игры такие разные. Команды создают нам проблемы".

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"Мы должны отдыхать морально и физически. Если нет, вы не сможете это выдержать. Слишком много игр, но так и живут большие команды. С завтрашнего дня смотрим в сторону Вулверхэмптона — в прошлые годы мы от них страдали.

20 побед — одно из лучших достижений Манчестер Сити. Это, конечно, не означает, что мы выиграем титул, зимой в Англии каждые три дня игра, коварная ситуация, травмы", — цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.