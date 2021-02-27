Англия

Победу команде Дина Смита принес единственный гол в исполнении Анвара Эль-Гази.

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла в гостях одержала трудовую победу над Лидсом со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит на старте поединка, когда уже на пятой минуте Анвар Эль-Гази получил мяч в штрафной, после чего пробил точно в ворота Иллана Меслие.

После 24 туров Астон Вилла набрала 39 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Тоттенхэм. У Лидса 35 баллов и 10-я строчка, но сыграно на две игры больше.

Лидс — Астон Вилла 0:1

Гол: Эль-Гази, 5

Лидс: Меслие — Стрюйк (Алиоски, 53), Купер, Льоренте — Даллас, Клих, Эйлинг — Рафинья, Робертс (Эрнандес, 71), Кошта (Харрисон, 64) — Бэмфорд

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингс, Конса, Эль-Мохаммади — Маклинн, Накамба — Эль-Гази (Трезеге, 88), Рэмси (Сансон, 79), Траоре — Уоткинс

Предупреждения: Робертс, Клих, Эрнандес — Таргетт, Эль-Мохаммади