Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 18-го тура АПЛ.
Лидс - Саутгемптон, Getty Images
24 февраля 2021, 10:39
В перенесенном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Лидс на своем поле уверенно обыграл Саутгемптон со счетом 3:0.
Команда Марсело Бьелсы открыла счет в матче в начале второго тайма, а ближе к концовке встречи забитыми мячами отметились Даллас и Рафинья.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Лидс - Саутгемптон 3:0
Голы: Бэмфорд, 47, Даллас, 74, Рафинья, 84
Лидс: Меслье — Даллас, Льоренте, Эйлинг, Стрейк — Клих (Алиоски, 59), Харрисон (Кошта, 46), Рафинья, Купер — Робертс (Эрнандес, 75), Бэмфорд.
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Телла (Минамино, 58) — Уорд-Прауз, Ромеу (Дженепо, 70) - Армстронг - Редмонд (Ингз, 58), Адамс.
Предупреждения: Рафинья — Вестергор, Дженепо