Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 18-го тура АПЛ.

В перенесенном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги Лидс на своем поле уверенно обыграл Саутгемптон со счетом 3:0.

Команда Марсело Бьелсы открыла счет в матче в начале второго тайма, а ближе к концовке встречи забитыми мячами отметились Даллас и Рафинья.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Лидс - Саутгемптон 3:0

Голы: Бэмфорд, 47, Даллас, 74, Рафинья, 84

Лидс: Меслье — Даллас, Льоренте, Эйлинг, Стрейк — Клих (Алиоски, 59), Харрисон (Кошта, 46), Рафинья, Купер — Робертс (Эрнандес, 75), Бэмфорд.

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Бертран, Салису, Вестергор, Телла (Минамино, 58) — Уорд-Прауз, Ромеу (Дженепо, 70) - Армстронг - Редмонд (Ингз, 58), Адамс.

Предупреждения: Рафинья — Вестергор, Дженепо