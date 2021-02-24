В рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Лидс не оставил шансов Саутгемптону (3:0).

По итогам этого поединка страж ворот Лидса Иллан Меслие стал рекордсменом Премьер-лиги.

Дело в том, что именно эта игра стала для него восьмой без пропущенных голов в нынешнем сезоне.

Так 20-летний Меслие установил рекорд по количеству "сухих" матчей среди голкиперов до 21 года.

Напомним, Меслие перебрался в Лидс из французского Лорьяна в начале текущего сезона за 6,4 миллиона евро.

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