Кипер установил уникальное достижение.
Иллан Меслие, getty images
24 февраля 2021, 07:44
В рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Лидс не оставил шансов Саутгемптону (3:0).
По итогам этого поединка страж ворот Лидса Иллан Меслие стал рекордсменом Премьер-лиги.
Дело в том, что именно эта игра стала для него восьмой без пропущенных голов в нынешнем сезоне.
Так 20-летний Меслие установил рекорд по количеству "сухих" матчей среди голкиперов до 21 года.
Напомним, Меслие перебрался в Лидс из французского Лорьяна в начале текущего сезона за 6,4 миллиона евро.
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