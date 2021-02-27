Специалист сможет выбрать нескольких топовых игроков.
Томас Тухель, getty images
27 февраля 2021, 23:12
Руководство лондонского Челси выделит новому главному тренеру Томасу Тухелю космическую на трансферы.
По информации Sport1.de, специалист сможет сформировать состав по своему усмотрению и для этого получит порядка 250 миллионов евро.
Владелец Челси Роман Абрамович понимает ситуацию и уже дал добро на выделение средств для трансферной кампании.
Как сообщает источник, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд из дортмундской Боруссии — приоритетные варианты для "пенсионеров".
Отметим, что экс-тренер лондонцев Фрэнк Лампард в летнее трансферное окно также получал серьезную сумму на усиление состава. Тогда в Челси перешли Тимо Вернер, Кай Хаверц, Бен Чилвелл и другие футболисты.