Англия

Специалист сможет выбрать нескольких топовых игроков.

Руководство лондонского Челси выделит новому главному тренеру Томасу Тухелю космическую на трансферы.

По информации Sport1.de, специалист сможет сформировать состав по своему усмотрению и для этого получит порядка 250 миллионов евро.

Владелец Челси Роман Абрамович понимает ситуацию и уже дал добро на выделение средств для трансферной кампании.

Как сообщает источник, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд из дортмундской Боруссии — приоритетные варианты для "пенсионеров".

Отметим, что экс-тренер лондонцев Фрэнк Лампард в летнее трансферное окно также получал серьезную сумму на усиление состава. Тогда в Челси перешли Тимо Вернер, Кай Хаверц, Бен Чилвелл и другие футболисты.