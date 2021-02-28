Англия
28 февраля 2021, 16:00
Арсенал одержал волевую победу над Лестером
Пропустив быстрый мяч, коллектив Микеля Артеты сумел расправиться с оппонентами еще по ходу первого тайма.
Лестер — Арсенал, Getty Images
28 февраля 2021, 16:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лестер — Арсенал 1:3
Голы: Тилеманс, 6 — Давид Луис, 39, Ляказетт, 45+2, Пепе, 52
Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс (Амартей, 69), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 46) — Перейра, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Ундер, 51) — Ихеаначо, Варди.
Арсенал: Лено — Седрик, Давид Луис, Мари, Тирни — Эльнени (Партей, 66), Джака — Пепе, Смит-Роу (Эдегор, 42), Виллиан — Ляказетт (Обамеянг, 84).
Предупреждения: Томас, Тилеманс — Тирни.