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Лестер — Арсенал 1:3
Голы: Тилеманс, 6 — Давид Луис, 39, Ляказетт, 45+2, Пепе, 52

Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс (Амартей, 69), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 46) — Перейра, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Ундер, 51) — Ихеаначо, Варди.

Арсенал: Лено — Седрик, Давид Луис, Мари, Тирни — Эльнени (Партей, 66), Джака — Пепе, Смит-Роу (Эдегор, 42), Виллиан — Ляказетт (Обамеянг, 84).

Предупреждения: Томас, Тилеманс — Тирни.