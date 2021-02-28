Впервые в истории команды не забили друг другу в обоих матчах чемпионата.
твиттер Челси
28 февраля 2021, 20:29
Отчет о матче читайте позже.
Челси — Манчестер Юнайтед 0:0
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Хадсон-Одои (Джеймс, 46), Канте, Ковачич, Чилуэлл — Зиеш (Вернер, 78), Маунт — Жиру (Пулишич, 65).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд (Марсьяль, 79), Фернандеш, Джеймс — Рэшфорд.
Предупреждения: Чилуэлл, 62 — Фред, 50, Магуайр, 79.