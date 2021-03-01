Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты центрального поединка АПЛ.

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях не смог обыграть лондонский Челси. Встреча закончилась без забитых мячей.

Таким образом, впервые в истории Челси и МЮ сыграли два матча чемпионата Англии в одном сезоне без голов.

После 26 туров Манчестер Юнайтед набрал 50 очков и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Манчестер Сити на 12 баллов. В активе Челси 44 очка и пятая строчка.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Челси — Манчестер Юнайтед 0:0

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Хадсон-Одои (Джеймс, 46), Канте, Ковачич, Чилуэлл — Зиеш (Вернер, 78), Маунт — Жиру (Пулишич, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд (Марсьяль, 79), Фернандеш, Джеймс — Рэшфорд.

Предупреждения: Чилуэлл, 62 — Фред, 50, Магуайр, 79.