Англия

Наставник лондонского клуба высказался о команде матче с "красными дьяволами".

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в поединке 26-го тура АПЛ с Манчестер Юнайтед.

"Обе команды провели качественный матч. В первом тайме нам пришлось непросто, но в целом игра была равной. Во втором тайме мне казалось, что Челси на самом деле был сильнее.

Казалось, мы были ближе к победе, но уровень игры был высок. В плане игры я доволен. В первом тайме мы были недостаточно хороши в плане атаки пространства. В перерыве мы приняли решение не беспокоиться. Мы были очень близки к победе.

Я полностью доволен результатом, мы принимаем его. Против подобных клубов всегда мало голевых моментов", — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Ранее Томас Тухель поделился мнением о капитане "красных дьяволов" Бруну Фернандеше.

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