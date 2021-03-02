Англия

Наставник Манчестер Сити выразил сожаление о предстоящем уходе юного футболиста из его клуба.

Испанский центральный защитник Эрик Гарсия перешел в состав английского Манчестер Сити из юношеской команды каталонской Барселоны U16 летом 2017 года.

С тех пор, данный футболист отметился лишь 32-я выходами на поле в футболке основного состава "горожан", поэтому в дальнейшем не намерен выступать за коллектив Хосепа Гвардиолы, и желает вернуться обратно в столицу Каталонии после завершения его действующего контракта — летом 2019 года.

Испанский наставник "небесно-голубых" в своем интервью ресурсу Goal.com выразил сожаление относительно недостатка игровой практики для футболиста, указав на его травматичность. Так, если в прошлом сезоне Гарсии удалось принять участие в 20-и матчах его команды, то в текущем футбольном году данный показатель составил лишь девять поединков.

"Эрик Гарсия для меня как сын. Он был нашей ключевой фигурой в прошлом сезоне, когда после локдауна стал нашим лучшим центральным защитником. Он не допускал ошибок, поэтому играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Он 100% будет играть в основе Барселоны. Это не посредственный игрок — он один из лучших в своем возрасте. Он не смог присутствовать в заявке на предыдущие две игры, что разбило мне сердце.

Нам, менеджерам, всегда трудно в таких ситуациях, ведь на каждую позицию может претендовать молодой игрок, который хочет играть, но преимущество отдается более опытным", — подытожил наставник "горожан".

Напомним, что "блаугранас" старались выкупить игрока еще во время зимней трансферной кампании, но так и не смогли прийти к общему знаменателю в переговорах с английским клубов в вопросе о сумме отступных за досрочное расторжение контракта игрока.

Ближайший матч Манчестер Сити, в котором может принять участие Гарсия, состоится 2 марта, в 22:00 по киевскому времени — Манчестер Сити на своем поле будет принимать Вулверхэмптон.